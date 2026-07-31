Желудок российской школьницы разъело до дыр из-за родителей

В Приморском крае желудок 11-летней школьницы разъело до дыр из-за халатности родителей

В Лесозаводске в Приморском крае желудок 11-летней школьницы разъело до дыр из-за халатности родителей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Юная россиянка случайно перепутала средство для чистки плит с питьевой водой. Родители повезли девочку в больницу, однако ограничились одним приемом и переходом на домашнее лечение, хотя врач призывал сделать полное обследование и вернуться на повторный прием спустя две недели.

Семья обратилась в клинику лишь спустя месяц и восемь дней, когда школьница перестала есть и пить. Девочка на фоне ситуации похудела на 15 килограммов. По информации медиков, у нее сформировались рубцовые изменения и развился стеноз пищевода. Пока пациентка может питаться только через гастростомическую трубку.

В приморском Минздраве пояснили, что это не первый случай, когда тяжелые последствия возникали из-за халатного отношения родителей к лечению. За минувшие пять лет произошло более 10 подобных историй. На восстановление детей после таких историй могут уйти годы, предупредили специалисты.

Ранее стало известно, что в Сыктывкаре в желудке школьницы нашли волосяной шар размером с дыню.