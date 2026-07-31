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09:36, 31 июля 2026 (обновлено: 09:41, 31 июля 2026)Россия

Желудок российской школьницы разъело до дыр из-за родителей

В Приморском крае желудок 11-летней школьницы разъело до дыр из-за халатности родителей
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Лесозаводске в Приморском крае желудок 11-летней школьницы разъело до дыр из-за халатности родителей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Юная россиянка случайно перепутала средство для чистки плит с питьевой водой. Родители повезли девочку в больницу, однако ограничились одним приемом и переходом на домашнее лечение, хотя врач призывал сделать полное обследование и вернуться на повторный прием спустя две недели.

Семья обратилась в клинику лишь спустя месяц и восемь дней, когда школьница перестала есть и пить. Девочка на фоне ситуации похудела на 15 килограммов. По информации медиков, у нее сформировались рубцовые изменения и развился стеноз пищевода. Пока пациентка может питаться только через гастростомическую трубку.

В приморском Минздраве пояснили, что это не первый случай, когда тяжелые последствия возникали из-за халатного отношения родителей к лечению. За минувшие пять лет произошло более 10 подобных историй. На восстановление детей после таких историй могут уйти годы, предупредили специалисты.

Ранее стало известно, что в Сыктывкаре в желудке школьницы нашли волосяной шар размером с дыню.

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