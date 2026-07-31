Раскрыта реакция Трампа в случае несоблюдения Израилем условий по соглашению с ХАМАС

Мейер: Трамп будет разочарован, если Израиль не выполнит условия по соглашению с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп будет разочарован, если Израиль не выполнит обязательств по выводу войск из Газы в рамках соглашения по разоружению палестинского движения ХАМАС. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер в социальной сети X.

«Представитель США и Совета мира добавил, что, если Израиль не будет соблюдать условия, президент Трамп будет "разочарован"», — говорится в публикации.

По словам Мейер, первым этапом в реализации соглашения станет разоружение ХАМАС. После этого Израиль будет обязан вывести войска. Затем в сектор Газа направятся международные стабилизирующие силы.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении палестинского движения ХАМАС и других группировок в секторе Газа. По его словам, после завершения разоружения Израиль также выведет свои войска с территории, безопасность которой будут обеспечивать международные стабилизирующие силы.