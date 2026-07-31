Варламов описал центр города в столице одной страны словами «срач, срач, срач»

Блогер Варламов пожаловался на мусор в центре города Морони на Коморских островах

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловался на мусор в столице одной страны и описал увиденное словом «срач». Впечатлениями он поделился в видео, доступном на YouTube.

Варламов посетил город Морони на Коморских островах — в государстве, расположенном в Индийском океане между Мозамбиком и Мадагаскаром. Гуляя по центральной площади Независимости, которая считается главной улицей Морони, блогер обратил внимание на ее неухоженность. «Они не могут даже убрать. Это самый центр города. Срач, срач, срач», — посетовал он.

По словам блогера, в 100 метрах от площади жители устроили свалку, на которой можно найти старые машины и автомобильные покрышки.

Ранее Варламов в шутку обрадовался «говнишку» в Нью-Йорке. Он заявил, что нашел золото, когда обнаружил неухоженные дома и мусор в американском городе.