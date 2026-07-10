Варламов обрадовался «говнишку» в Нью-Йорке

Блогер Варламов в шутку обрадовался тому, что нашел в Нью-Йорке мусор и неухоженные дома

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в шутку порадовался, что нашел в Нью-Йорке мусор и неухоженные дома. Видео из его поездки в американский город доступно на YouTube.

Варламов обратил внимание, что на фасаде одного из домов висел штраф его владельцу за то, что он не организовал уборку мусора. Также блогер показал кадры некоторых зданий, выглядящих неухоженными. Например, он продемонстрировал разбитый экран на одном из домов, а также ржавчину на другом здании.

«Искал медь — нашел золото. (...) Нашли говнишко в Нью-Йорке. Что может быть [лучше]», — произнес Варламов улыбаясь и гуляя по улице Нью-Йорка.

Ранее блогер раскрыл цены на овощи и фрукты в Португалии. Он рассказал, что килограмм клубники на острове Мадейра стоит более 600 рублей, а цветной капусты — более 300 рублей.