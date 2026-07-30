Захарова: Зеленский подходит ближе к опасной черте, атакуя ЗАЭС

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС является проявлением опасной политики Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Не желая внимать голосу разума, клика Владимира Зеленского подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа», — рассказала дипломат.

Она отметила, что подобные действия Украины были бы невозможны без политической поддержки стран Запада.

Ранее Захарова заявила, что США необходимо дать адекватную оценку политике Владимира Зеленского после атак Вооруженных сил Украины на Каспийский трубопроводный консорциум в Новороссийске.