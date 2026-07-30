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Забота о себе
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19:27, 30 июля 2026 (обновлено: 19:40, 30 июля 2026)Забота о себе

Врач сравнила пользу бананов и яблок

Диетолог Манакер: Для кишечника полезны недозрелые бананы и яблоки с кожурой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: O_Lypa / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Лорен Манакер рассказала, какими свойствами обладают бананы и яблоки. Пользу этих двух фруктов она сравнила в колонке для издания Delish.

Манакер отметила, что бананы богаты устойчивым крахмалом и пребиотическими волокнами, которые питают кишечные бактерии. «Небольшое замечание о спелости: по мере созревания бананов часть стойкого крахмала превращается в простые сахара. Вот почему у очень сладкого банана с пятнышками вкус больше напоминает карамель, в то время как у более твердого банана вкус крахмалистее», — отметила она и посоветовала выбирать слегка недозрелые бананы.

Специалистка добавила, что яблоки, в свою очередь, содержат много клетчатки, полезной для микробиома кишечника, особенно если есть яблоко с кожурой. «Яблоки также содержат полифенолы — растительные соединения, которые не усваиваются полностью на ранних стадиях пищеварения. Некоторые из этих соединений попадают в толстую кишку, где кишечные микробы могут помочь преобразовать их в новые», — отметила она.

Манакер подчеркнула, что и бананы, и яблоки полезны для человека, поэтому лучше употреблять и те, и другие. «Ваш кишечный микробиом процветает благодаря разнообразию, поэтому самый разумный шаг — не выбирать что-то одно. Хотите получить наилучший результат для кишечника в целом? Ешьте и то, и другое и не думайте слишком много», — заключила она.

Ранее нутрициолог Николай Миллер раскрыл способ избежать вреда от употребления арбуза. По мнению специалиста, здоровым людям лучше есть его в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон.

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