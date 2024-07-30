Раскрыт способ избежать вреда от арбуза

Нутрициолог Миллер назвал оптимальной нормой арбуза 200-300 граммов в день

Арбуз — низкокалорийная и богатая необходимыми организму витаминами, минералами и антиоксидантами ягода, однако она может нанести и вред, рассказал нутрициолог Николай Миллер. Способы избежать негативных последствий от арбуза он раскрыл в беседе с Life.

Оптимальной дневной нормой арбуза он считает 200-300 граммов в день, максимум — 500 граммов. «Несмотря на сравнительно небольшую калорийность мякоти — порядка 30 калорий на 100 граммов продукта, — при избыточном потреблении существуют риски набора веса за счет увеличения калорийности дневного рациона», — отметил специалист. Миллер объяснил, что у арбуза высокий гликемический индекс: ягода содержит много сахара, который быстро попадает в кровь и повышает уровень инсулина.

Из-за мочегонного эффекта арбуза его лучше избегать людям с болезнями почек. Здоровым людям лучше есть его в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон, заключил эксперт.

Ранее диетолог Ирина Писарева назвала способы избежать пищевого отравления в жару. Она призвала при покупке арбузов, дынь, фруктов и ягод обязательно смотреть, чтобы были спелые, не треснувшие, не подгнившие.