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16:42, 9 июля 2024Забота о себе

Россиянам перечислили способы избежать пищевого отравления в жару

Диетолог Писарева: избежать отравления в жару поможет соблюдение правил гигиены

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Избежать пищевого отравления в жаркую погоду поможет соблюдение элементарных правил гигиены, считает диетолог Ирина Писарева. Способы сберечь здоровье она перечислила «Газете.Ru».

Врач обратила внимание россиян на то, что в жару пищевое отравление — явление достаточно частое. Чтобы снизить его риск, она посоветовала не забывать мыть руки перед едой и тщательно промывать все овощи и зелень.

Также Писарева призвала при покупке арбузов, дынь, фруктов и ягод обязательно смотреть, чтобы были спелые, не треснувшие, не подгнившие. При наличии признаков того, что они испортились, или внешних повреждений от их употребления лучше отказаться.

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Наконец, диетолог напомнила, что летом не стоит готовить большие порции еды. Готовую пищу нельзя хранить на столе больше часа, чтобы избежать отравления. «Если вы делаете какой-то салат с заправкой, особенно если это майонез, съесть его нужно сразу. Потому что именно при высокой температуре болезнетворные бактерии размножаются очень быстро, и можно получить достаточно сильное пищевое отравление», — объяснила врач, добавив, что это же правило касается и мяса.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева предупредила об опасности неправильно приготовленного шашлыка. Плохо приготовленное мясо, предупредила она, может содержать опасные для здоровья микроорганизмы, а также яйца гельминтов.

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      Наталья Обрядина
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