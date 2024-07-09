Россиянам перечислили способы избежать пищевого отравления в жару

Диетолог Писарева: избежать отравления в жару поможет соблюдение правил гигиены

Избежать пищевого отравления в жаркую погоду поможет соблюдение элементарных правил гигиены, считает диетолог Ирина Писарева. Способы сберечь здоровье она перечислила «Газете.Ru».

Врач обратила внимание россиян на то, что в жару пищевое отравление — явление достаточно частое. Чтобы снизить его риск, она посоветовала не забывать мыть руки перед едой и тщательно промывать все овощи и зелень.

Также Писарева призвала при покупке арбузов, дынь, фруктов и ягод обязательно смотреть, чтобы были спелые, не треснувшие, не подгнившие. При наличии признаков того, что они испортились, или внешних повреждений от их употребления лучше отказаться.

Наконец, диетолог напомнила, что летом не стоит готовить большие порции еды. Готовую пищу нельзя хранить на столе больше часа, чтобы избежать отравления. «Если вы делаете какой-то салат с заправкой, особенно если это майонез, съесть его нужно сразу. Потому что именно при высокой температуре болезнетворные бактерии размножаются очень быстро, и можно получить достаточно сильное пищевое отравление», — объяснила врач, добавив, что это же правило касается и мяса.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева предупредила об опасности неправильно приготовленного шашлыка. Плохо приготовленное мясо, предупредила она, может содержать опасные для здоровья микроорганизмы, а также яйца гельминтов.