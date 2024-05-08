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16:35, 8 мая 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности неправильно приготовленного шашлыка

Диетолог Михалева: сырое мясо может содержать личинки паразитов и бактерии

Фото: Tigran Kharatyan / Unsplash

Плохо приготовленный шашлык может содержать опасные для здоровья микроорганизмы, а также яйца гельминтов, предупредила эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. Риски употребления непрожаренного мяса она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, наиболее очевидная опасность неправильно приготовленного шашлыка — сальмонелла и кишечная палочка. Михалева уточнила, что эти микроорганизмы поражают желудочно-кишечный тракт, вызывая у людей с ослабленным иммунитетом тяжелые осложнения, вплоть до сепсиса. «Как правило, развивается воспаление желудка (гастрит) или кишечника (энтерит). Заболевание лечится антибиотиками и надолго снижает трудоспособность», — рассказала специалистка.

Михалева также отметила, что в сыром мясе могут содержаться личинки различных паразитов. С особой внимательностью, по ее словам, надо отнестись к приготовлению свинины и говядины.

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Кроме того, диетолог предупредила, что непрожаренное мясо плохо переваривается. Оно долго остается сначала в желудке, потом в кишечнике, рассказала врач, из-за этого нарушается микрофлора кишечника, возникает дискинезия желудочно-кишечного тракта, сопровождающаяся ощущением тяжести, тошнотой, запорами или диареей. «На восстановление работы ЖКТ после такого приема пищи может понадобиться от нескольких дней до нескольких недель», — заявила Михалева.

Ранее россиянам назвали оптимальную порцию шашлыка. По мнению главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, за раз нужно съедать не более 150 граммов жареного мяса.

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      Екатерина Улитина
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