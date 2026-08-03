Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 3 августа 2026 (обновлено: 09:42, 3 августа 2026)Мир

Европейские правые перестали быть маргиналами на фоне кризиса в Сеуте

NYT: Центристы в Европе ужесточили политику в вопросе миграции на фоне кризиса в Сеуте
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Крайне правые партии в Европе, которые в 2015 году считались политическими маргиналами, значительно усилили свои позиции за десять лет. Одновременно центристские политики стали перенимать их жесткую риторику в вопросах миграции на фоне миграционного кризиса в городе-анклаве Сеуте, сообщает The New York Times (NYT).

«Если центристские лидеры создадут впечатление, что их обходят стороной в этих вопросах, они полностью потеряют свою актуальность. Именно поэтому они чувствуют себя обязанными демонстрировать свою жесткость в таких вопросах, как пограничный контроль», — отметил эксперт по вопросам миграции и климата бизнес-школы HEC Paris Франсуа Жеменн.

Отмечается, что риторика европейских центристов в вопросах миграции заметно ужесточилась. На фоне событий в Сеуте лидеры от Дании до Франции резко раскритиковали наплыв мигрантов и выступили за усиление контроля на внешних границах Европейского союза (ЕС).

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила рассмотреть возможность временного приостановления участия Испании в Шенгенской зоне, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кадры из Сеуты «поразительны и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу».

Ранее вступивший в должность премьер-министра Великобритании 20 июля Энди Бернем заявил о намерении жестко сократить число нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на лодках через Ла-Манш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Попросила все сохранить в тайне». Меркель призналась пранкерам в фиктивности Минских соглашений
    Европейские правые перестали быть маргиналами на фоне кризиса в Сеуте
    Мужчина разбогател на 80 миллион рублей из-за любви к одной цифре
    Кардиолог рассказал о незаметно убивающих сердце повседневных привычках
    Премьер Таиланда позвонил послу России в день обнаружения тел брата и сестры Назимовых
    Ставший жертвой мошенников молодой россиянин обманул школьницу и попался
    Московские торговые центры столкнулись с массовым закрытием магазинов
    Участвовавший в избиении ученого Зезина отреагировал на арест
    Жена ведущего с болезнью Альцгеймера раскрыла произошедшие в нем перемены
    Возросло число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok