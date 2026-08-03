Европейские правые перестали быть маргиналами на фоне кризиса в Сеуте

NYT: Центристы в Европе ужесточили политику в вопросе миграции на фоне кризиса в Сеуте

Крайне правые партии в Европе, которые в 2015 году считались политическими маргиналами, значительно усилили свои позиции за десять лет. Одновременно центристские политики стали перенимать их жесткую риторику в вопросах миграции на фоне миграционного кризиса в городе-анклаве Сеуте, сообщает The New York Times (NYT).

«Если центристские лидеры создадут впечатление, что их обходят стороной в этих вопросах, они полностью потеряют свою актуальность. Именно поэтому они чувствуют себя обязанными демонстрировать свою жесткость в таких вопросах, как пограничный контроль», — отметил эксперт по вопросам миграции и климата бизнес-школы HEC Paris Франсуа Жеменн.

Отмечается, что риторика европейских центристов в вопросах миграции заметно ужесточилась. На фоне событий в Сеуте лидеры от Дании до Франции резко раскритиковали наплыв мигрантов и выступили за усиление контроля на внешних границах Европейского союза (ЕС).

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила рассмотреть возможность временного приостановления участия Испании в Шенгенской зоне, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что кадры из Сеуты «поразительны и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу».

Ранее вступивший в должность премьер-министра Великобритании 20 июля Энди Бернем заявил о намерении жестко сократить число нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на лодках через Ла-Манш.