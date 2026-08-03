Дерзкое покушение вооруженного рецидивиста на москвича раскрыли по горячим следам

В Москве рецидивист получил 6,5 года за покушение на жизнь москвича у магазина продуктов

В Москве Кузьминский районный суд приговорил рецидивиста к 6,5 года лишения свободы за покушение с ножом на жизнь москвича у продуктового магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строго режима.

Как установил суд, нападение произошло ночью 11 июля у магазина продуктов на улице Федора Полетаева. Тогда осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за внезапно возникшей личной неприязни ударил ножом в шею незнакомого мужчину. Потерпевшего спасли медики.



Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске неизвестный мужчина в маске напал с ножом на двоих местных жителей.