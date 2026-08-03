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11:34, 3 августа 2026Мир

Иран отказался открывать Ормузский пролив после соглашения с Оманом

Багаи: Достижение соглашения между Ираном и Оманом не приведет к открытию пролива Ормуза
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA / Reuters

Достижение соглашения между Ираном и Оманом о безопасном маршруте через Ормузский пролив само по себе не означает немедленного возобновления судоходства. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС.

«Достижение соглашения о безопасном маршруте судоходства через Ормузский пролив является необходимым, но недостаточным условием для открытия пролива», — сказал он.

По словам дипломата, Ормузский пролив был закрыт не из-за разногласий между Тегераном и Маскатом, а вследствие действий США и Израиля против Ирана.

Ранее Багаи заявил, что власти Ирана не ведут никаких переговоров с США, несмотря на недавние заявления американского президента Дональда Трампа.

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