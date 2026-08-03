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10:25, 3 августа 2026 (обновлено: 10:27, 3 августа 2026)Спорт

В Бразилии футболист стал жертвой попугая

Попугай напал на футболиста во время матча юношеских команд в Бразилии
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Кадр: Confederação Brasileira de Futebol

В Бразилии футболист стал жертвой попугая. Об этом сообщается на Youtube-канале Бразильской конфедерации футбола.

Попугай напал на футболиста во время матча юношеских команд «Фламенго» и «Сеара». На 17-й минуте матча птица появилась над полем стадиона и полетела в сторону одного из игроков «Фламенго». Футболист попытался увернуться, но попугай толкнул его в спину, и тот упал, после чего судья остановил игру.

В середине мая корова прервала своим появлением на поле матч чемпионата Брянской области. Животное появилось на поле в начале второго тайма матча между «Орбитой» из Ивота и БХЗ из Сельца. Оно пробежало вдоль ближней к камере бровки.

Матч между этими командами завершился со счетом 5:0 в пользу БХЗ. Таким образом команда пробилась в 1/8 финала областного первенства.

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