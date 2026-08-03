Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:23, 3 августа 2026 (обновлено: 11:26, 3 августа 2026)Ценности

Рианна вновь разделась для рекламы собственного бренда нижнего белья

Певица Рианна вновь снялась в нижнем белье с рюшами для собственного бренда Savage&Fenty
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @badgalriri

Барбадосская певица Рианна вновь разделась для рекламы собственного модного бренда Savage&Fenty. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость снялась на фоне деревьев, держа в руке дорожный знак. Она позировала перед камерой в комплекте черного нижнего белья, оформленном белыми рюшами. Кроме того, поп-исполнительница надела на талию пояс, капроновые чулки и остроносые туфли на шпильках.

«Это ваш знак, чтобы побаловать себя новой коллекцией Savage&Fenty», — подписала звезда пост, который набрал 344 тысячи лайков и почти четыре тысячи комментариев.

Ранее Рианна также устроила откровенную фотосессию для рекламной кампании своей марки. Тогда певица примерила розовое мини-платье, которое было дополнено подчеркивающими грудь чашками и кружевами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали Геленджик. Есть жертвы, пострадали дети
    Названы признаки зависимости от смартфона
    Москвичей предупредили о новой череде дождей
    В России назвали цены на новый кроссовер Voyah
    Готовившего взрыв у российской прокуратуры сторонника сирийских террористов привезли в суд
    В Совфеде отреагировали на признание Меркель в фиктивности Минских соглашений
    Росту российского фондового рынка помогли надежды на возвращение дивидендов
    Недостаток одного витамина связали с повышенным риском деменции
    Андреева рассказала о сложностях после победы на «Ролан Гаррос»
    Российские военные освободили еще два населенных пункта в Харьковской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok