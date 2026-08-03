Рианна вновь разделась для рекламы собственного бренда нижнего белья

Певица Рианна вновь снялась в нижнем белье с рюшами для собственного бренда Savage&Fenty

Барбадосская певица Рианна вновь разделась для рекламы собственного модного бренда Savage&Fenty. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость снялась на фоне деревьев, держа в руке дорожный знак. Она позировала перед камерой в комплекте черного нижнего белья, оформленном белыми рюшами. Кроме того, поп-исполнительница надела на талию пояс, капроновые чулки и остроносые туфли на шпильках.

«Это ваш знак, чтобы побаловать себя новой коллекцией Savage&Fenty», — подписала звезда пост, который набрал 344 тысячи лайков и почти четыре тысячи комментариев.

Ранее Рианна также устроила откровенную фотосессию для рекламной кампании своей марки. Тогда певица примерила розовое мини-платье, которое было дополнено подчеркивающими грудь чашками и кружевами.