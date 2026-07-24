Рианна устроила фотосессию в полупрозрачном нижнем белье для собственного бренда

Певица Рианна устроила откровенную фотосессию для собственного бренда Savage&Fenty

Барбадосская певица Рианна устроила откровенную фотосессию для собственного бренда Savage&Fenty. Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поп-исполнительницу запечатлели лежащей в надувном бассейне. Она позировала в розовом мини-платье, сквозь полупрозрачную ткань которого просвечивали трусы. При этом изделие было оформлено подчеркивающими грудь чашками и кружевами.

Стилисты дополнили эффектный образ Рианны золотым ожерельем и прической с легкими волнами. Визажисты, в свою очередь, сделали ей макияж в розовых тонах.

В ноябре прошлого года Рианна отреагировала на неудачное фото, которое стало мемом в 2011 году. Речь шла о снимке, сделанном во время ее выступления на концерте V Festival. Тогда артистка вышла на сцену в джинсовой рубашке с завязанными под грудью концами, дополнив при этом свой образ пышной кудрявой прической, макияжем в стиле smoky eyes и массивными ожерельями.