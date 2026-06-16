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17:38, 16 июня 2026Спорт

Футбольный матч в России прервала корова

Матч чемпионата Брянской области по футболу был прерван из-за выбежавшей на поле коровы
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Peyker / Shutterstock / Fotodom

Футбольный матч в России был прерван из-за того, что на поле выбежала корова. Об этом сообщает  РИА Новости.

Инцидент произошел во время матча 1/16 финала чемпионата Брянской области между «Орбитой» из Ивота и БХЗ из Сельца. Животное появилось на поле в начале второго тайма. Оно пробежало вдоль ближней к камере бровки.

Матч между этими командами завершился со счетом 5:0 в пользу БХЗ. Таким образом команда пробилась в 1/8 финала областного первенства.

Ранее нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе включил один российский стадион в число самых шумных в его карьере. Спортсмен выделил арену в Екатеринбурге.

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