Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в личный топ-3

Килиан Мбаппе включил стадион «Екатеринбург Арена» в тройку лучших, где он играл

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе включил российский стадион «Екатеринбург Арена» в тройку лучших стадионов, на которых ему доводилось выступать. Об этом он сообщил в интервью блогеру Фину Агостинелли, размещенному в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В личном топ-3 Мбаппе первое место занял «Сантьяго Бернабеу» — домашний стадион мадридского «Реала». На второе место форвард поставил «Екатеринбург Арена» — домашний стадион «Урала», где проходил матч группового этапа чемпионата мира 2018 года между Францией и Перу. Третье место в рейтинге занимает «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, Англия, где проходил матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Ньюкаслом».

Мбаппе отметил невероятную атмосферу, созданную болельщиками на уральской арене во время матча ЧМ-2018. «Отличные болельщики, ощущение было, будто мы играем в Перу», — заявил он.

Встреча на «Екатеринбург Арене» завершилась со счетом 1:0 благодаря голу Мбаппе. Матч посетили 32 789 зрителей.