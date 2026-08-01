Россиян предупредили о риске инфаркта из-за мороженого в жару

Врач-кардиолог Тарасова: Из-за холодного мороженого в жару сосуды резко сокращаются

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Ирина Тарасова предупредила россиян о риске инфаркта из-за мороженого или ледяной воды в жару. Об этом она рассказала RT.

Эксперт объяснила, что из-за холода сосуды резко сокращаются. У здорового человека процесс проходит незаметно, но в случае проблем с сосудами может возникнуть спазм, который вызовет ишемию миокарда.

«Если после употребления холодной пищи или напитков появляются боли в груди, это повод не списывать все на случайность, а обратиться к кардиологу и пройти обследование», — добавила она.

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