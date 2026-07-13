Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 13 июля 2026Забота о себе

Врач предупредил о нетипичном симптоме инфаркта

Врач Лысенков: Зубная боль может быть симптомом инфаркта и ишемической болезни сердца
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Иногда зубная боль может появляться при проблемах с сердцем, предупредил стоматолог-терапевт Павел Лысенков. Об этом нетипичном симптоме он рассказал каналу RT.

«При некоторых формах ишемической болезни сердца и даже инфаркте миокарда боль может отдавать не только в левую руку или плечо, но и в нижнюю челюсть, зубы, шею», — объяснил доктор. По словам Лысенкова, такой нетипичный симптом появляется при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.

Материалы по теме:
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020

Он добавил, что зубная боль, вызванная проблемами с сердцем, может сопровождаться и другими симптомами: одышкой, чувством нехватки воздуха и холодным потом. Кроме того, она может возникать во время физических нагрузок.

Ранее диетолог и нутрициолог Ольга Кондратенко дала россиянам пять советов, которые помогут защититься от инфаркта и инсульта летом. Прежде всего, по ее словам, необходимо поддерживать достаточный уровень гидратации и пить 40 миллилитров воды на один килограмм веса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Трамп на распутье». Как уход из жизни сенатора Грэма изменит политику Трампа по Украине и что это значит для России?
    Европа определилась с перехватчиком гиперзвуковых ракет Hydis
    В действиях Зеленского увидели попытку «выпустить пар»
    Раскрыта судьба сокрушительных санкций США против России после ухода из жизни их автора
    Путин пожелал успехов Галустяну
    Путин встретился с лидером постсоветской страны
    Болельщица погибла во время празднования победы сборной Франции
    Россиянам назвали способ борьбы с ржавой водой
    В России прокомментировали начало важнейшей наступательной операции в ДНР
    Введение США морской блокады против иранских судов в Ормузском проливе объяснили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok