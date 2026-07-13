Врач предупредил о нетипичном симптоме инфаркта

Врач Лысенков: Зубная боль может быть симптомом инфаркта и ишемической болезни сердца

Иногда зубная боль может появляться при проблемах с сердцем, предупредил стоматолог-терапевт Павел Лысенков. Об этом нетипичном симптоме он рассказал каналу RT.

«При некоторых формах ишемической болезни сердца и даже инфаркте миокарда боль может отдавать не только в левую руку или плечо, но и в нижнюю челюсть, зубы, шею», — объяснил доктор. По словам Лысенкова, такой нетипичный симптом появляется при сердечно-сосудистых заболеваниях из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.

Он добавил, что зубная боль, вызванная проблемами с сердцем, может сопровождаться и другими симптомами: одышкой, чувством нехватки воздуха и холодным потом. Кроме того, она может возникать во время физических нагрузок.

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