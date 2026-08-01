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14:48, 1 августа 2026 (обновлено: 15:10, 1 августа 2026)Спорт

Овечкин назвал любимого хоккеиста

Овечкин заявил, что его любимый хоккеист — легенда «Питтсбурга» Марио Лемье
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nick Turchiaro / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал своего любимого хоккеиста. Об этом спортсмен заявил в интервью YouTube-каналу Fonbet.

«Марио Лемье», — ответил хоккеист на вопрос ведущего шоу о любимом игроке в хоккее. Лучшими воспитанниками московского «Динамо», в котором начинал свою карьеру Овечкин, форвард «Кэпиталс» назвал Алексея Яшина, Александра Афиногенова, Алексея Жамнова и Алексея Ковалева.

Марио Лемье — канадский хоккеист и бывший нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», который провел в составе «пингвинов» 18 сезонов и выиграл с командой два Кубка Стэнли. В настоящий момент 60-летний Лемье является владельцем «Пингвинз».

В конце июля Александр Овечкин рассказал, что больше всех на чемпионате мира по футболу 2026 года его впечатлил форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Хоккеист назвал Месси гением футбола.

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