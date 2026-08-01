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15:57, 1 августа 2026Спорт

Тарасова высказалась о выдаче нейтральных статусов российским фигуристам

Тарасова о выдаче нейтральных статусов фигуристам: Ничего хорошего не будет
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выдаче нейтральных статусов для российских фигуристов. О том, что Международный союз конькобежцев (ISU) тянет с выдачей нейтральных статусов для спортсменов из РФ, она заявила в беседе с РИА Новости.

По мнению Тарасовой, в ISU затягивают выдачу, поскольку не хотят, чтобы россияне выступали. «Именно поэтому нас и отстраняли не четыре года. Мне кажется, все равно ничего хорошего не будет и обязательно будет что-то плохое», — размышляет она.

Ранее ISU допустил российских и белорусских фигуристов до участия в соревнованиях под своей эгидой в сезоне-2026/2027. Они смогут принимать участие в соревнованиях без национальной символики и гимнов. Такие же ограничения будут действовать в отношении тренерского состава и технического персонала.

Среди фигуристов, выступающих на взрослом уровне, нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров.

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