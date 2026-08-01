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16:24, 1 августа 2026Авто

Продажи ушедшего из России производителя машин упали

GlobalData: Продажи Toyota упали по всему миру и выросли в России
Вячеслав Агапов

Фото: Darren Staples / Reuters

За первую половину 2026 года продажи Toyota упали по всему миру. Об этом со ссылкой на данные GlobalData сообщает агентство «Автостат».

За полгода глобальные продажи Toyota в первой половине года сократились на 2,3 процента, до 5,33 миллиона единиц. В самой Японии продажи ушедшего из России производителя машин выросли на 5,3 процента, до 1,08 миллиона единиц, a вот зарубежные продажи упали на 4,1 процента, почти до 4,3 миллиона штук.

Основное падение продаж Toyota зафиксировали в Китае (минус 17 процентов). При этом на северо-американском рынке наблюдается символический рост (в пределах процента). Поставки в Латинскую Америку сократились на 5,8 процента.

При этом в России продажи выросли в два раза — по данным «Автостата», за первые 6 месяцев было зарегистрировано 16648 новых автомобилей Toyota, на 103 процента больше, чем в январе-июне прошлого года (8187 штук).

Toyota Motor продлила до 5 августа остановку трех заводов на острове Кюсю, пострадавшем 28 июля от землетрясения магнитудой 7,1. Автогигант поставил на паузу работу заводов, которые производят автомобили бренда Lexus. Также не функционирует предприятие в префектуре Айти на острове Хонсю, который связан производственными цепочками с остановленными предприятиями на Кюсю.

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