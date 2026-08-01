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16:59, 1 августа 2026 (обновлено: 17:18, 1 августа 2026)Россия

Стало известно о состоянии разработчика российских дронов после покушения

РИА Новости: Состояние разработчика дронов Черезова после покушения стабилизировалось
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Состояние директора компании-разработчика российских FPV-дронов Андрея Черезова, на которого 29 июля совершили покушение в Туле, удалось стабилизировать. Об этом сообщает РИА Новости.

Нападение на Черезова было совершено в подъезде многоквартирного дома в Туле, когда тот открывал дверь в квартиру. Его жена услышала три выстрела, однако не увидела киллера, который скрылся с места преступления. Согласно информации агентства, после случившегося пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105.

Позднее российская компания «Овод», основателем которой является Черезов, заподозрила украинский след в покушении на него. В компании заявили, что мужчина находился в «шорт-листе» украинских террористов.

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