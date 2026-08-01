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17:42, 1 августа 2026 (обновлено: 17:58, 1 августа 2026)Россия

Россиянка проткнула ножницами ягодицу вернувшего ей сумку юноши

В Санкт-Петербурге молодая девушка проткнула ножницами ягодицу юноши
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ozkan Guner / Unsplash

В Санкт-Петербурге молодая россиянка проткнула маникюрными ножницами ягодицу юноше, который вернул ей оброненную сумку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел у метро «Гостиный Двор». 22-летняя девушка случайно обронила свою сумку, а 19-летний молодой человек решил вернуть вещь хозяйке и окликнул ее. Россиянка так испугалась, что ударила его ножницами. Пострадавшего отвезли в больницу, а нападавшую задержала Росгвардия.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге вандалы напали на пару за просьбу не рисовать граффити на заборе. В результате молодые люди брызнули женщине в лицо краской, а в ее супруга выстрелили из перцового пистолета.

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