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15:48, 22 июля 2026Россия

В российском городе на пару напали из-за одного замечания

В Екатеринбурге вандалы напали на пару из-за одного замечания
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге вандалы напали на пару из-за одного замечания. Как стало известно порталу Е1.ru, супруги попросили юношей не рисовать граффити на заборе на улице Серафимы Дерябиной.

Россиянка разъяснила, что она вместе с мужем заметила троих молодых людей, которые портили имущество. Горожане призвали хулиганов прекратить делать это и тут же столкнулись с агрессией.

Екатеринбурженка утверждает, что вандалы брызнули ей в лицо краской. В ее мужа выстрелили из перцового пистолета. В больнице мужчине диагностировали химический ожог роговицы.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что информация зарегистрирована в отделе полиции № 8. Вандалов объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке пять детей пострадали из-за распыления перцовки в школе № 63.

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