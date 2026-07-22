В российском городе на пару напали из-за одного замечания

В Екатеринбурге вандалы напали на пару из-за одного замечания

В Екатеринбурге вандалы напали на пару из-за одного замечания. Как стало известно порталу Е1.ru, супруги попросили юношей не рисовать граффити на заборе на улице Серафимы Дерябиной.

Россиянка разъяснила, что она вместе с мужем заметила троих молодых людей, которые портили имущество. Горожане призвали хулиганов прекратить делать это и тут же столкнулись с агрессией.

Екатеринбурженка утверждает, что вандалы брызнули ей в лицо краской. В ее мужа выстрелили из перцового пистолета. В больнице мужчине диагностировали химический ожог роговицы.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что информация зарегистрирована в отделе полиции № 8. Вандалов объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке пять детей пострадали из-за распыления перцовки в школе № 63.