Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 23 июля 2026 (обновлено: 13:03, 23 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России высказались о намеке на применение ядерного оружия в словах Лаврова

Депутат Колесник: Лавров продублировал позицию Путина о ядерном ответе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aaron Favila / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о неконвенциональном ответе в случае конфликта с Европой, продублировал позицию президента России Владимира Путина, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Западу стоит серьезно задуматься о своей судьбе.

22 июля Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на кого-либо. При этом глава МИД подчеркнул, что, если европейские страны решат развязать конфликт с Москвой, это будет неконвенциональная война.

«В 2025 году, по-моему, в ноябре месяце верховный главнокомандующий Владимир Путин очень четко сказал, что, если не дай бог будет ядерное поползновение в сторону России, намек на ядерную агрессию, то они получат страшный ответ всеми видами оружия. Он четко это все проговорил. Сейчас Лавров просто продублировал. А если Лавров, министр иностранных дел, собственно, человек сугубо мирный, такие слова произносит, я думаю, что Западу надо крепко задуматься о своей судьбе», — сказал Колесник.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее заявил, что слова Лаврова о неконвенциональном ответе Москвы служат сигналом для НАТО о готовности России применить ядерное оружие, если страны Запада начнут вооруженный конфликт. По мнению аналитика, сейчас лидеры стран Западной Европы уверены, что Россия никогда не применит ядерное оружие. Как указал Кнутов, Лавров своим заявлением напомнил, что подобная точка зрения ошибочна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России оценили последствия полного прекращения судоходства на Украине
    Раскрыто заказное убийство директора Центрального рынка в регионе России
    Карлсон заявил об аресте американцев при возвращении из России
    Раскрыта причина выбора россиянок «любви за решеткой» с маньяками и киллерами
    Названы самые востребованные на корпоративах российские звезды
    Появились подробности об ударах российских войск по Украине
    ВС России в зоне СВО включили «шторы»
    Жара обошлась европейской стране в полтора миллиарда долларов
    В России высказались о намеке на применение ядерного оружия в словах Лаврова
    Минобороны сообщило о боестолкновении с ВСУ в Черном море
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok