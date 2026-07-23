В России высказались о намеке на применение ядерного оружия в словах Лаврова

Депутат Колесник: Лавров продублировал позицию Путина о ядерном ответе

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о неконвенциональном ответе в случае конфликта с Европой, продублировал позицию президента России Владимира Путина, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Западу стоит серьезно задуматься о своей судьбе.

22 июля Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на кого-либо. При этом глава МИД подчеркнул, что, если европейские страны решат развязать конфликт с Москвой, это будет неконвенциональная война.

«В 2025 году, по-моему, в ноябре месяце верховный главнокомандующий Владимир Путин очень четко сказал, что, если не дай бог будет ядерное поползновение в сторону России, намек на ядерную агрессию, то они получат страшный ответ всеми видами оружия. Он четко это все проговорил. Сейчас Лавров просто продублировал. А если Лавров, министр иностранных дел, собственно, человек сугубо мирный, такие слова произносит, я думаю, что Западу надо крепко задуматься о своей судьбе», — сказал Колесник.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее заявил, что слова Лаврова о неконвенциональном ответе Москвы служат сигналом для НАТО о готовности России применить ядерное оружие, если страны Запада начнут вооруженный конфликт. По мнению аналитика, сейчас лидеры стран Западной Европы уверены, что Россия никогда не применит ядерное оружие. Как указал Кнутов, Лавров своим заявлением напомнил, что подобная точка зрения ошибочна.