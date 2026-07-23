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12:50, 23 июля 2026 (обновлено: 12:58, 23 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России оценили последствия полного прекращения судоходства на Украине

Депутат Колесник назвал полное прекращение судоходства на Украине облегчением для ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Полное прекращение судоходства на Украине — это облегчение для Вооруженных сил России (ВС РФ), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о последствиях нарушения украинской логистики для спецоперации (СВО) депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Естественно, на Вооруженных силах Украины это отразится не в лучшую сторону. Но для меня главное, как это отразится на наших войсках. Для наших войск — это выполнение задач, поставленных верховным главнокомандующим», — рассказал Колесник.

Депутат добавил, что сухогрузами на Украину доставляли оружие и комплектующие для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Когда осуществлялось возгорание этих кораблей, было видно, что там много пластика, который поставляют для изготовления дронов, сами дроны, боеприпасы. На фронтальных частях портовой инфраструктуры находятся места сборки. Эту задачу по пресечению водной логистики и с последующей сухопутной наши войска успешно пресекли», — заявил он.

Четыре дня — это не так много. Через месяц это уже кардинальным образом отразится на боеготовности ВСУ. Вот чего достигли наши войска, прервав эту логистическую цепочку

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что судоходство в порты страны полностью остановилось. Он уточнил, что остановка движения продолжается уже четыре дня. По словам Высоцкого, как долго продлится пауза, неизвестно.

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