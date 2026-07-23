На Украине заявили о полном прекращении судоходства

«Страна.ua»: Судоходство в украинские порты полностью остановилось

Судоходство в украинские порты полностью остановилось. Об этом заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Еще недавно в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев — государство со своей стороны ничего не ограничивало», — сообщил глава ведомства.

Он уточнил, что остановка движения продолжается уже четыре дня. По словам Высоцкого, как долго продлится пауза, неизвестно.

Вечером 22 июля стало известно, что российские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем сухогрузам и одному балкеру, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Суда были поражены в акватории Черного моря и порту Черноморск.