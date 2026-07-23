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12:44, 23 июля 2026 (обновлено: 12:48, 23 июля 2026)Экономика

Назван порядок действий при ошибочном денежном переводе

Гамзаев: Вернуть деньги при ошибочном переводе реально
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Порядок действий при ошибочном денежном переводе назвал в беседе с RT директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев. Он подчеркнул, что деньги при таких условиях вернуть реально, однако для этого необходимо предпринять несколько шагов.

Так, процедура зависит от того, как быстро пользователь обнаружил ошибку и каким способом был сделан перевод. Прежде всего следует обязательно сохранить чек или скриншот операции.

«Позвоните на горячую линию банка-отправителя или напишите в поддержку. Если статус платежа еще "не исполнен", есть шанс остановить операцию до фактического списания средств», — добавил специалист.

Если же перевод уже ушел, следует написать заявление на возврат в отделении кредитной организации или через мобильное приложение.

«К обращению обязательно приложите доказательство операции, паспортные данные и реквизиты обеих сторон. Банк направит запрос организации-получателю с просьбой связаться со своим клиентом, запустит процесс возврата», — заключил Гамзаев.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что переводы с карты на карту несут риски как для плательщика, так и для получателя, особенно если деньги отправляются незнакомому лицу.

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