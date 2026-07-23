В Кремле выразили надежду на визит американских переговорщиков в Москву

Песков: Россия надеется на продолжение очного диалога с США по Украине в Москве

Россия рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в Москву для продолжения очного общения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», — сказал представитель Кремля, комментируя возможное ускорение дипломатических усилий.

Ранее в четверг, 23 июля, в Маниле, Филиппины, состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и указал на недопустимость дальнейших поставок вооружений киевскому режиму.

Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.