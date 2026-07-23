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12:46, 23 июля 2026 (обновлено: 12:54, 23 июля 2026)Мир

В Кремле выразили надежду на визит американских переговорщиков в Москву

Песков: Россия надеется на продолжение очного диалога с США по Украине в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия рассчитывает, что американские переговорщики смогут приехать в Москву для продолжения очного общения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Надеемся, что, когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», — сказал представитель Кремля, комментируя возможное ускорение дипломатических усилий.

Ранее в четверг, 23 июля, в Маниле, Филиппины, состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и указал на недопустимость дальнейших поставок вооружений киевскому режиму.

Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.

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