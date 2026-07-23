Кремль отреагировал на встречу Лаврова и Рубио

Песков: РФ и США продолжают контакты по Украине, но говорить об ускорении процесса рано

Россия и США продолжают контакты по урегулированию конфликта по Украине, но говорить об ускорении процесса пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится», — прокомментировал представитель Кремля встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Переговоры Лаврова и Рубио прошли на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Их встреча продлились 35 минут.

Госсекретарь США обсудил с российским вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также ситуацию вокруг конфликта на Украине. Лавров в ходе беседы довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.