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12:41, 23 июля 2026 (обновлено: 12:53, 23 июля 2026)Мир

Кремль отреагировал на встречу Лаврова и Рубио

Песков: РФ и США продолжают контакты по Украине, но говорить об ускорении процесса рано
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Россия и США продолжают контакты по урегулированию конфликта по Украине, но говорить об ускорении процесса пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится», — прокомментировал представитель Кремля встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Переговоры Лаврова и Рубио прошли на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Их встреча продлились 35 минут.

Госсекретарь США обсудил с российским вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также ситуацию вокруг конфликта на Украине. Лавров в ходе беседы довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.

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