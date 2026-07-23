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12:47, 23 июля 2026 (обновлено: 12:53, 23 июля 2026)Экономика

Домохозяек научили не страдать от одного домашнего дела

Психолог Абравитова: Уборку следует превратить в приятный ритуал
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: metodej / Shutterstock / Fotodom

Не страдать во время уборки домохозяйкам поможет постепенное выполнение задач и превращение домашней рутины в приятный ритуал. Такими советами с изданием «Говорит Москва» поделилась клинический психолог Марианна Абравитова.

В первую очередь важно изменить отношение к уборке. «Откройте окно, впустите свежий воздух, создайте комфортные условия и сосредоточьтесь на выполнении домашних дел. В процессе уборки постарайтесь держать в голове мысль, что таким образом вы очищаете не только дом и окружающее пространство, но и упорядочиваете хаос в своей жизни», — посоветовала она.

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Разгрузить себя эмоционально поможет разделение уборки на небольшие задачи. Их следует выполнять постепенно. Например, в один день — убрать пыль, в следующий помыть полы и так далее. При усталости необходимо отдохнуть и перенести работу по дому на следующий день. «Так у вас не сформируется в голове установка, что уборка — это тяжело», — заверила Абравитова.

Для эмоционального комфорта можно пойти на хитрость: включить на фоне подкаст или любимую музыку. «Так мозг решит, что он занят тем, что вам нравится, и не будет препятствовать уборке», — пояснила эксперт.

Ранее домохозяйкам посоветовали поэкспериментировать с чайной заваркой, чтобы отмыть зеркала без использования бытовой химии.

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