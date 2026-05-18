Домохозяйкам посоветовали облить зеркало чаем

12:34, 18 мая 2026

Россиянам рассказали о способе отмыть зеркало с помощью чайной заварки
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jamaan / Shutterstock / Fotodom

Зеркало домохозяйкам можно отмыть без использования бытовой химии — например, с помощью чайной заварки. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя клининговой компании Екатерину Даниленко.

Эксперт посоветовала заварить крепкий чай и добавить туда ложку соли, а затем протереть смесью зеркало. Остатки чая рекомендуется убрать сухой салфеткой без ворса.

Также специалист посоветовала добавить в воду немного кондиционера для белья, и протереть смоченной в жидкости тряпкой места скопления пыли. Кондиционер помешает оседанию пыли, поэтому квартира будет оставаться чистой дольше.

Что касается известкового налета на сантехнике, его можно убрать с помощью свечного воска. Рекомендуется взять салфетку, нанести на нее воск от свечи и протереть сантехнику. Такой метод мягко воздействует на поверхность и не повреждает покрытие.

Ранее австралийская блогерша из Мельбурна Шантель Мила посоветовала отмывать пятна от одежды кипятком.

