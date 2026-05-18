Военкор прокомментировал ядерные учения России словами «жахнуть бы»

Военкор Сладков прокомментировал ядерные учения России словами «жахнуть бы»

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал российско-белорусские учения по применению ядерного оружия. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Жахнуть бы на полигоне… После рассказов обязательно должны быть действия», — написал военкор.

18 мая началась совместная российско-белорусская тренировка воинских частей по боевому применению ядерного оружия. В ходе учений планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их применению.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Россия имеет возможность в любой момент нанести ядерный удар по Украине. При этом он подчеркнул, что Киев не видит признаков подготовки такой атаки.