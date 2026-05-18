14:23, 18 мая 2026

Россиянин описал встречу с темным святым фразой «было невыносимо больно»

Путешественник Янкин встретился в Индии с темным святым и бросил пить и курить
Юлия Юткина
Фото: Don Mammoser / Shutterstock / Fotodom

Андрей Янкин, путешествующий по Индии уже 12 лет, рассказал, как однажды встретился с темным святым (Блэк Баба). Необычным опытом он поделился с «Лентой.ру».

По словам россиянина, до судьбоносной встречи он пил, курил и никогда не занимался йогой. В тот день Блэк Баба посадил его в позу лотоса, надавил указательным пальцем чуть повыше копчика и оставил. «Было невыносимо больно», — описал свое состояние Янкин.

Как рассказывает мужчина, он закрыл глаза, а, открыв их, обнаружил себя стоящим босиком посреди улицы. Каким-то образом путешественник оказался за несколько кварталов от ашрама святого. Когда он вернулся, ему рассказали, что он медитировал несколько часов, а потом встал и ушел.

«После этого со мной стали происходить чудеса», — заявил Янкин. Он стал делать зарядку, перестал курить сигареты, есть мясо и пить алкоголь.

Ранее россиянин по имени Григорий рассказал, как отправился в США через Мексику и месяц жил в этой стране, пока ему помогали оформить документы на въезд в Америку. «Там наверняка можно было бы снимать постапокалиптическое кино», — отметил он.

