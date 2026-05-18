15:05, 18 мая 2026

В Армении возбудили дело из-за угроз Пашиняну

В Армении возбудили дело из-за угроз Пашиняну
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело из-за появления в сети видео с угрозами действующему премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом передает РИА Новости.

«Неустановленные лица, руководствуясь мотивами ненависти и нетерпимости, в прямом эфире распространили видеозапись угрозы убийством в адрес премьер-министра Армении в связи с его государственной и политической деятельностью», — написала пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян.

Как отмечает агентство, в армянских социальных сетях появилось видео, где вооруженные мужчины в масках на карабахском диалекте и на фоне флагов Армении и Нагорно-Карабахской Республики оскорбляют армянского премьера и угрожают ему.

Ранее Пашинян на предвыборном митинге пригрозил сыну бизнесмена, лидеру партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна «отрезать все».

