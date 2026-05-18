«Лэтуаль» угодил в скандал из-за акции в честь Вани Дмитриенко

Косметическая сеть магазинов «Лэтуаль» угодила в скандал из-за акции, устроенной в честь российского певца Вани Дмитриенко. Об этом пишут покупательницы на платформе Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Девушки рассказали, что в минувшие выходные, 16-17 мая, по кодовому слову «Ваня» получили от продавцов бесплатную косметику. Однако некоторые из них заметили, что срок годности продуктов был просрочен или подходил к концу. «Для всех, кто решил поучаствовать в аттракционе неслыханной щедрости от "Лэтуаль", сообщаю: проверьте срок годности ваших подарков», «Так себе подарки, если честно», «Дают старые туши, кремы для рук, мицеллярки, пенки», — возмущались юзерши.

В то же время другие покупательницы увидели дефекты уже после вскрытия. По их словам, им попались засохшие подводки и туши. «Нам любезно подарили подарочек, но лучше не надо было. За такими подарками больше ходить не будем», «Мне дали засохшую подводку. Она выглядит, возможно, нормально, но по факту это слипшийся силикон, которым невозможно накрасить глаза», «Только распечатала, а тушь уже сухая», — жаловались пользовательницы соцсети.

Ранее сообщалось, что «Лэтуаль» намерен закрыть в 2026 году 150 магазинов для оптимизации своей розничной сети.