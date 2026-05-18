16:38, 18 мая 2026

В России предложили потихоньку снижать возраст вступления в брак
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DocPhotos / Shutterstock / Fotodom

В России захотели «потихоньку снижать» возраст вступления в брак. С таким предложением выступил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН.

«В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его — это государственная и общенациональная задача», — обозначил Крупнов.

Комментируя ранее высказанную главным внештатным гериатром Минздрава Ольгой Ткачевой инициативу считать молодежью в России людей до 39 лет, эксперт выразил мнение, что расширение возрастных границ молодежи может иметь неожиданные последствия для демографии. По его словам, такая инициатива косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей, тогда как России нужны обратные тенденции.

«Более того, звучат предложения повысить этот возраст — вплоть до 40 или даже 45 лет (...) Если мы будем бесконечно продлевать понятие "молодости" — например, до 70 лет, — это приведет лишь к потворству негативным демографическим и физиологическим тенденциям в стране. Потенциальный вред такой инициативы может оказаться разрушительным», — заключил Крупнов.

Он также напомнил, что на сегодняшний день в России молодежью считаются граждане до 35 лет.

Ранее Ткачева обосновала свое предложение об изменении возраста молодежи увеличением продолжительности жизни. По ее мнению, в связи с этим у человека появляется больше возможностей, чтобы учиться, осваивать новую профессию и делать карьеру.

