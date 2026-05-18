17:34, 18 мая 2026Россия

Под Москвой воспитанники сбежали из детсада и пропали

«112»: В Чехове пятилетние мальчики сбежали из детсада и пропали
Майя Назарова

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В подмосковном Чехове пятилетние мальчики сбежали из детского сада и пропали. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По предварительным данным, они смогли скрыться из поля зрения воспитательниц во время дневной прогулки. Мальчики пролезли через ограду и оказались в городе.

Сотрудники дошкольного учреждения обратились в полицию. К поискам мальчиков подключили волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге пятилетняя девочка сбежала из детского сада во время утренника. Воспитанница учреждения вышла из зала, забрала вещи и пошла на улицу. Предположительно, ее выпустили из здания другие родители. Беглянка пошла в сторону своего дома. Там ее встретила старшая сестра.

