18:08, 18 мая 2026

Раскрыто происхождение применяемых Украиной бомб

Военный эксперт Дандыкин: Украина применяет в основном американские бомбы
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Украина сейчас применяет в основном американские бомбы, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Сейчас применяются у них бомбы американские в основном. Я думаю, там не составило труда скопировать и с помощью, конечно, своих помощников, кураторов сделать. Они сейчас очень часто делают клеймо made in Ukraine, и все», — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, это касается и дронов «Лютый», и беспилотников Bayraktar.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что украинская бомба, которая является копией российских боеприпасов с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), готова к боевому применению. Отмечается, что изделие, которое разрабатывали 17 месяцев, прошло необходимые испытания. Ведомство сообщило о закупке первой экспериментальной партии. Характеристики комплекта не раскрывают, однако в сообщении упомянули о дальности в «десятки километров».

В апреле в сети появился ролик, демонстрирующий вылет истребителя-бомбардировщика Су-34М Воздушно-космических сил России с четырьмя планирующими бомбами. Под крылом самолета разместили ФАБ-500М62 с модулями УМПК.

