Россияне увидят редкое сближение Луны и Венеры на вечернем небе

Одно из самых заметных астрономических явлений будут наблюдать россияне на вечернем небе. Об этом сообщает Telegram-канал «Вся Уфа. Новости».

Редкое сближение Луны и Венеры на вечернем небе жители страны увидят 18 мая около 22:00 по московскому времени. Небесные тела окажутся над северо-западной частью горизонта в созвездии Тельца. При этом россиянам посоветовали рассматривать явление сразу после захода Солнца.

Наблюдатели невооруженным глазом увидят яркую Венеру и молодой лунный серп. Оба небесных объекта останутся хорошо видимы даже без телескопа.

Известно, что дополнительно взору очевидцев предстанет Юпитер, который будет находиться выше Венеры. 19 мая небесное явление можно будет рассмотреть повторно.

