Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:01, 18 мая 2026Моя страна

Россияне увидят редкое сближение Луны и Венеры на вечернем небе

Россияне понаблюдают на вечернем небе Луну и Венеру
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Henry Romero / Reuters

Одно из самых заметных астрономических явлений будут наблюдать россияне на вечернем небе. Об этом сообщает Telegram-канал «Вся Уфа. Новости».

Редкое сближение Луны и Венеры на вечернем небе жители страны увидят 18 мая около 22:00 по московскому времени. Небесные тела окажутся над северо-западной частью горизонта в созвездии Тельца. При этом россиянам посоветовали рассматривать явление сразу после захода Солнца.

Материалы по теме:
«Никогда бы не подумала, что это Россия!» Куда отправиться, чтобы увидеть самые красивые маяки страны?
«Никогда бы не подумала, что это Россия!»Куда отправиться, чтобы увидеть самые красивые маяки страны?
27 ноября 2021
«Небо танцевало невероятными узорами» Как тысячи россиян охотятся за полярным сиянием на Крайнем Севере
«Небо танцевало невероятными узорами»Как тысячи россиян охотятся за полярным сиянием на Крайнем Севере
16 ноября 2021

Наблюдатели невооруженным глазом увидят яркую Венеру и молодой лунный серп. Оба небесных объекта останутся хорошо видимы даже без телескопа.

Известно, что дополнительно взору очевидцев предстанет Юпитер, который будет находиться выше Венеры. 19 мая небесное явление можно будет рассмотреть повторно.

Ранее в мае туристы случайно встретили в России редчайшего в мире леопарда. Путешественникам Приморья удалось запечатлеть на камеры молодого леопарда во время маршрута «По следам больших кошек».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы трое возможных посредников от Европы для переговоров с Россией. Только один пока не внес ясность

    Проблемы с обработкой данных объяснили в России майнингом

    Солистка группы «Винтаж» упала со сцены и получила перелом

    На Украине высказались о возобновлении наступления ВС РФ на одном направлении

    Никас Сафронов вспомнил о спасшем ему жизнь котенке

    Раскрыта неожиданная причина ранних проблем с сердцем

    Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

    На треть выросли поставки российской нефти в страну БРИКС

    В российском городе провели молебен о защите от напастей и беспилотников

    Театральный критик назвала главный минус «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok