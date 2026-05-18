Экономика
20:02, 18 мая 2026Экономика

Проблемы с обработкой данных объяснили в России майнингом

В Минцифры заявили о снижении темпов роста ЦОД из-за ставки и энергодефицита
Дмитрий Воронин

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Более скромные, чем ранее, темпы роста Центров обработки данных (ЦОД) в России связаны с отложенным эффектом ввода мощностей из-за высокой ключевой ставки, а также ограничениями, связанными с энергодефицитом в больших городах. Такие объяснения привел в ходе сессии «ЦОДы на пределе. Кто будет развивать инфраструктуру для ИИ и цифровой экономики?» на ЦИПР-2026 замглавы Минцифры Евгений Филатов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В качестве решения вопроса энергомощностей для ЦОД в ключевых российских агломерациях, чиновник предложил бизнесу вместо того, чтобы задействовать перегруженные столичные мощности, идти «в глубокие регионы», меняя модель, чтобы продавать в результате «не "железо" и место, а облачную услугу».

По словам гендиректора «Базис», контролируемой «РТК-ЦОД», Давида Мартиросова, число новых стойко-мест в российских ЦОД упало в 2025 году по сравнению с предыдущим почти втрое, до пяти тысяч, а на фоне ситуации со ставкой их окупаемость «вылетела за 10 лет» с прежних семи. К числу проблем был отнесен и майнинг, с которым «надо что-то делать», поскольку трудности с ЦОД во многом связаны с тем, что майнеры сейчас потребляют в разы больше энергии чем сами ЦОД.

В результате ушедших в серую зону добытчиков криптовалют энергетики идентифицировать не могут, а расплачиваются через тарифы обычные потребители, констатировала глава правления ассоциации «Цифровая энергетика» Тамара Меребашвили.

Ранее стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает удвоения потребления электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) к 2030 году. Специалисты считают, что в те же сроки электропотребление ИИ-серверов вырастет в пять раз.

