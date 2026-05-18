Оглашено решение для искромсавшего ножом российского школьника подростка

В Петербурге суд арестовал изрезавшего 15-летнего школьника подростка

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 17-летнего подростка, искромсавшего ножом 15-летнего школьника на парковке у метро «Озерки». Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

На заседании юноша своей вины не признал и просил домашний арест. По его словам, он считает, что на него хотела напасть группа незнакомых ему молодых людей, он защищался. Подросток также заявил, что точно нанес один удар, а остальные — «в чувствах эйфории просто тыкал».

Суд заключил его под стражу на два месяца — до 15 июля.

Ранее появилось видео, на котором показано, как на автомобильной парковке фигурант наносит удары ножом упавшему на асфальт школьнику.