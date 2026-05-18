Искромсавший ножом школьника у метро в российском городе подросток попал на видео

В Петербурге изрезавший 15-летнего оппонента подросток поссорился с ним в кафе

В Санкт-Петербурге искромсавший ножом 15-летнего школьника у метро «Озерки» 17-летний подросток попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как молодой человек ударяет ножом упавшего на асфальт школьника на автомобильной парковке.

По данным канала, юноши поссорились в кафе фастфуда. Фигурант достал нож еще там. Затем они переместились на парковку. Сейчас потерпевший находится в реанимации. За его жизнь борются медики.

Ранее сообщалось, что мать нанесшего 25 ударов ножом 15-летнему школьнику 17-летнего подростка объяснила поступок сына.

