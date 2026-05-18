На Западе отреагировали на выход Ермака из СИЗО

Миллер: Дело Ермака напоминает сюжет фильма про гангстеров

Дело бывшего главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака напоминает сюжет фильма про гангстеров. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер на своей странице в социальной сети X.

«Вся эта история также напоминает гангстерский фильм: роскошные поместья под Киевом, миллионы долларов, таинственные денежные потоки, влиятельные люди и, конечно же, не слишком высокий залог, чтобы друзьям не пришлось ждать следующего транша европейских денег», — написал он.

Польский политик отметил, что Украина на протяжении многих лет убеждала страны Запада в прозрачности институтов государства, но ситуация оказалась совершенно другой.

Ранее стало известно, что Андрея Ермака освободили из-под стражи под залог. Сообщается, что на залог для Ермака было собрано 154 миллиона гривен (почти 252 миллиона рублей), что на 14 миллионов гривен больше необходимой суммы.