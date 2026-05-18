Ермака выпустили из СИЗО

10:53, 18 мая 2026

Бывшего главу ОП Украины Ермака выпустили под залог в 140 миллионов гривен
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака выпустили под залог. Об этом сообщает украинский «5 канал» в Telegram, публикуя кадры с освобожденным из СИЗО политиком.

18 мая стало известно, что за Ермака полностью внесли залог. Его сумма составляла 140 миллионов гривен (более 230 миллионов рублей).

По информации «Украинской Правды», на залог для Ермака было собрано 154 миллиона гривен (почти 252 миллиона рублей), что на 14 миллионов гривен больше необходимой суммы. Уточнялось, что всего было осуществлено около 200 платежей, некоторые из которых были равны 1 копейке.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

