Трамп описал предложение Ирана словами «с ума сошли»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отчаянно заинтересован в заключении мирного соглашения с Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью Fortune.

«Они отчаянно хотят подписать [сделку]. Но они предлагают сделку, а потом присылают документ, который не имеет ничего общего со сделкой. Я им говорю: "Вы что, с ума сошли?"» — сказал американский лидер.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что США пытаются заключить с Ираном сделку, которая недостижима.

17 мая Трамп заявил, что иранской стороне необходимо как можно скорей принять решение, в противном случае от страны ничего не останется. «Для Ирана часы тикают, и им лучше поспешить, иначе от них ничего не останется. Время важно!» — пригрозил глава Белого дома.