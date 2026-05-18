Россия
12:29, 18 мая 2026Россия

Чиновник из приграничья выругался матом на совещании с российским губернатором

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Глава приграничного Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался матом на совещании с губернатором Александром Хинштейном. Видеозапись с заседания публикует Mash в Telegram.

Глава российского региона задал чиновнику вопрос о жалобах на перебои с водой в селе Любимовка. Однако в ответ последовал мат: «Да ******** ты на *** отсюда».

Впоследствии Зайцев объяснил, что из-за плохой связи он не услышал вопроса губернатора, у него не работал микрофон, а мат якобы предназначался кому-то из его кабинета.

После того как технические проблемы решились, глава района все же отчитался по ситуации с водой. Хинштейн, в свою очередь, пообещал обсудить поведение чиновника позже.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил главу Кинельского района Юрия Жидкова и отправил его в отставку. Уволенный матом чиновник официально покинул должность в ноябре 2025 года.

