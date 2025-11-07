Россия
Уволенный матом российский чиновник официально покинул должность

Уволенный матом самарский чиновник Жидков официально покинул должность
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-ĸанал «Mash»

Уволенный матом бывший глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков официально покинул должность. О появлении информации на сайте местной администрации сообщает издание «Абзац» в Telegram.

14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил чиновника и отправил его в отставку.

Сведений о том, чем теперь будет заниматься Жидков, нет.

Вскоре после публикации видео и в связи с общественным резонансом Жидков попал в больницу. У него диагностировали гипертонический криз. Глава Самарской области Федорищев объяснил свою грубость в адрес чиновника тем, что был возмущен отношением к закладному камню в честь будущего обелиска памяти земляков-участников Великой Отечественной войны. Табличка на нем с этой надписью была разбита.

