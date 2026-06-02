Психолог объяснила привычку складировать одежду на стуле

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ZCOOL HelloRF / Shutterstock / Fotodom

Психолог Сара Наваррете объяснила, почему многие люди складируют одежду на стуле, а не убирают ее в шкаф. Своим мнением по этому вопросу она поделилась в беседе с изданием Hola.

Наваррете утверждает, что люди с такой привычкой являются практичными, поскольку всегда отдают приоритет более срочным делам. Другими словами, они сначала берутся за занятия, которые имеют немедленные последствия, а мелкие повседневные задачи откладывают на потом, пояснила специалистка.

С другой стороны, складирование одежды на стуле может быть связано со стрессом, добавила она. «Бывают моменты, когда одежда начинает накапливаться, бумаги появляются повсюду, или мы оставляем незавершенными мелкие дела. Часто это совпадает с периодами особого стресса, переутомления или эмоциональной перегрузки, потому что когда мы испытываем стресс, то мозг переходит в режим выживания. Он сосредотачивается на решении того, что считает приоритетным, и сокращает энергию для всего остального», — рассказала психолог.

Кроме того, такая привычка зачастую связана с неопределенностью, отметила Наваррете. Так, человек может оставлять на стуле вещи, которые еще недостаточно грязные, чтобы их стирать, но уже недостаточно чистые, чтобы убрать обратно в шкаф. В конечном итоге эта нерешительность приводит к образованию горы одежды, заключила она.

Ранее психиатр Антон Гребенюков перечислил признаки эмоционального выгорания. Одним из его признаком врач назвал повышенную раздражительность.

